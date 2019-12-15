شاهد: كازاخستان تعيد بعث تراث الصيد بالصقور الذي كاد أن يندثر

اجتمع السبت الصيادون من جميع أنحاء كازاخستان في منطقة ألماتي، في شرق البلاد للمشاركة في المسابقة الوطنية السنوية للصقور. هذا الحدث يجمع بين أفضل الصائدين بالصقور في البلاد الذين يتباهون بمهاراتهم في المناولة وبراعتهم في الصيد.

الصيد بالصقور في كازاخستان تراث قديم يتجاوز 3000 عام ويعد بمثابة شريان الحياة بالنسبة للكازاخيين لأنه استخدم لعصور طويلة كوسيلة لإطعام أسر بأكملها.

ويعتبر الصيد بالصقور في كازاخستان رمزًا لماضي البلاد البدوي، وحُظر إلى حد كبير خلال الحكم السوفيتي مما أدى إلى تراجعه. وتمكن الكازاخيون الأصليون في كل من الصين ومنغوليا من الحفاظ على هذا التقليد وإعادة بعثه من جديد داخل كازاخستان.