العاهل المغربي يدعو الرئيس الجزائري الجديد إلى فتح "صفحة جديدة"

دعا العاهل المغربي محمد السادس إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والجزائر، وذلك في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، وفق وكالة الأنباء المغربية.

وفي هذه البرقية القصيرة، دعا محمد السادس إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء"، علما بأن أزمة الصحراء الغربية وقضية غلق الحدود ما بين البلدين لا تزال موضع خلاف بين البلدين. والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ العام 1994، فيما يعود آخر لقاء بين زعيمي البلدين إلى العام 2005.

والمحادثات حول مصير الصحراء الغربية معطلة منذ عقود رغم أن الأمم المتحدة حاولت احياءها مؤخرا.

الحدود الجزائرية المغربية المغلقة منذ العام 1994 amekinfo

وبعدما نجح مرتين في جمع المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى طاولة واحدة، غادر الممثل الخاص للأمم المتحدة هورست كولر منصبه في أيار/مايو الفائت "لدواع صحية"، من دون تعيين خلف له.

والعام الفائت، عرض العاهل المغربي على الجزائر "آلية سياسية (جديدة) من الحوار والتشاور" لإحياء العلاقات من دون أن يلقى أي رد. وجاءت دعوته قبل بضعة اسابيع من جولة مفاوضات اولى برعاية المنظمة الأممية. من جهته تحدث الرئيس الجزائري الجديد المنتخب عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية عن نظرته لموضوع العلاقات بين الجزائر والمغرب وقال تبون بأن المغرب إرتكب خطأ في حق الجزائر وعليه أن يعتذر قبل أن يتم الحديث عن إعادة فتح الحدود.