إدارة ترامب تنوي سحب 4000 جندي من أصل 13000 في أفغانستان خلال أيام

قال تقرير حصري لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلاً عن ثلاثة مصادر عسكرية سابقة وحالية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي سحب 4000 جندي أمريكي من أفغانستان.

ويوجد الآن ما بين 12000 و13000 جندي أمريكي في أفغانستان وهو ما يعني بقاء ما يتراوح بين 8000 و9000 جندي.

وقالت المصادر إن الإعلان عن سحب القوات قد يتم بحلول الأسبوع المقبل ولكن عملية إعادة الجنود نفسها قد تتطلب عدة أشهر.

ويأتي التقرير في وقت قررت فيه الإدارة الأمريكية وقف مفاوضاتها مع حركة طالبان الأفغانية مؤقتاً عقب تفجير استهدف قاعدة باغرام الجوية الأمريكية وقتل اثنين من المدنيين الأفغان وأصاب 70 آخرين بجروح يوم الأربعاء الماضي. وكان الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاده أعلن الخميس أن واشنطن أوقفت لفترة وجيزة المباحثات مع حركة طالبان.

أ ب

وكانت المفاوضات بين واشنطن وطالبان قد انهارت في سبتمبر – أيلول الماضي قبل أن تستأنف مرة أخرى في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر سابقاً إن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان سيتم حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق مع حركة طالبان.

ويسعى الرئيس ترامب إلى تطبيق انسحاب أمريكي كامل من أفغانستان.