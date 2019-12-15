تقرير: البحرية التركية تعترض سفينة أبحاث إسرائيلية في مياه المتوسط قرب قبرص

قالت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس السبت نقلاً عن مسؤولين إن البحرية التركية اعترضت سفينة أبحاث إسرائيلية وطردتها خارج المياه القبرصية منذ أسبوعين.

وطبقاً للتقارير، أكدت وزارة البنية التحتية والطاقة والمياه الإسرائيلية الواقعة دون تحديد موقع السفينة المُعترضة بالضبط.

وقالت التقارير إن سفناً تركية اقتربت من السفينة التابعة لمؤسسة إسرائيل لعلوم البحار والمحيطات وطلبت معرفة نوعية نشاطها قبل أن تأمرها بالرحيل من المنطقة وهو ما تم على الفور.

وتأتي الواقعة بعد توقيع أنقرة اتفاقية للتنقيب البحري مع ليبيا الشهر الماضي وهي الاتفاقية التي أغضبت كل من اليونان ومصر وقبرص وتم على أثرها طرد السفير الليبي في أثينا.

وتقول الدول الثلاث إن الاتفاقية تخالف القوانين الدولية المتعلقة بحقوق تنقيب كل منهم عن الغاز في البحر المتوسط.

وردت تركيا بالتهديد باستخدام القوة لإيقاف أي أنشطة للتنقيب عن الغاز بالمنطقة التي تعتبرها قبرص ضمن محيط مياهها الإقليمية.

وتنبأت التقارير بأن تؤثر الحادثة على خطط إسرائيل لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب بحري يمر بالقرب من السواحل اليونانية والقبرصية وهو ما قالت أنقرة أنه يجب أن يحصل على موافقتها أولاً.

وأثارت تركيا غضب أوروبا بالتنقيب عن الغاز بالمتوسط في المياه الإقليمية المطلة على قبرص التركية وهي الشطر القبرصي الذي لا تعترف به أي دولة في العالم سوى أنقرة منذ غزوها له عام 1974.