شاهد: برلمانيات تركيات يشاركن في حملة التنديد بالعنف ضد المرأة "المغتصب هو أنت"

إنضمت البرلمانيات التركيات إلى حملة المظاهرات العالمية المنددة بالعنف ضد النساء "لاس تيسيس" السبت واحتجن في البرلمان التركي في أنقرة على العنف الذي تتعرض له النساء. المشرعات التركيات وكغيرهن من النسوة حول العالم غنين الأغنية التشيلية "المغتصب هو أنت" "مغتصب في طريقك" باللغة التركية في البرلمان ورفعن صور لنساء قُتلن في أحداث عنف منزلي وأسري. كما قامت نائبات حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالضرب على طاولات البرلمان.

وقالت نائبة حزب الشعب الجمهوري سيرا سيرا كاديجيل إن الهدف من المظاهرة هو تسليط الضوء على النساء اللائي يتعرضن للعنف والقتل.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان سويو بأن الجميع يشارك ألم كل امرأة تُقتل في تركيا، مضيفًا أن الأغنية غنت في تشيلي لأسباب مختلفة. كما رفض وصف الشرطة التركية أو القضاة أو الدولة أو الرئيس بـ "المغتصب" أو "القاتل".

هذا وقامت الشرطة التركية الأسبوع الماضي بإعتقال سبعة متظاهرات في إسطنبول خلال الاحتجاجات التي إتخذت من تسمية لاس تيسيس، اسم المجموعة النسائية التشيلية التي ألهمت أغنية ورقصة "المغتصب أنت"، إسما لها.

نائبات تركيات يحتججن غناء على العنف الذكوري الممارس ضد المرأة في تركيا 15/12/2019 seker tv

وفي العام الماضي، قتلت 440 امرأة في تركيا بحسب بيانات غير رسمية، وتشير منظمات نسائية إلى أن هذا الرقم تضاعف منذ إقرار تركيا قانونًا يمنع العنف ضد المرأة في العام 2012. وتقول العديد من المنظمات النسوية والحقوقية في البلاد إن تركيا فشلت في تطبيق هذا التشريع. كما تظهر بيانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف من شريك في حياتهن، مقارنة بحوالي 25 بالمئة في أوروبا.