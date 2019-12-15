شاهد: متاهة جليدية تحط الرحال وسط واشنطن

توافد محبو الحفلات وعشاق الشتاء والثلوج والبرد على المعرض الشتوي الجليدي الذي افتتح في العاصمة الأمريكية واشنطن الجمعة. المعرض عبارة عن متاهة جليدية بنيت بجدران من قطع الجليد تجاوز ارتفاعها المترين. وتحدى العشرات البرد خلال تجولهم في أروقة هذه المتاهة المتجمدة. وبحسب المنظمين فإن تشييد المتاهة تطلب تثبيت حوالي 300 قطعة من الجليد الصافي البلوري، بلغ وزنها الإجمالي حوالي 57 ألف كغ. وأضيئت الكتل الجليدية الشفافة بالأضواء الساطعة في جميع أنحاء المتاهة.

وقامت شركة إيس لاب، الشركة المسؤولة عن تشييد المتاهة بنقل قطع الجليد من مصنع في ولاية ميسوري متخصص في الجليد الصافي.