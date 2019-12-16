عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

شركة بوينغ تعلن تعليق تصنيع وإنتاج طائرات 737 ماكس لأول مرة منذ 20 عامًا

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
طائرة بوينغ 737 ماكس
طائرة بوينغ 737 ماكس -
حقوق النشر
أ ب - Elaine Thompson
حجم النص Aa Aa

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الإثنين إن شركة بوينغ ستوقف تصنيع وإنتاج طائرات 737 ماكس في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا. وكان العملاق الأمريكي بوينغ يتوقع في أن يستمر في تصنيع طائرات 373 ماكس الأكثر مبيعًا حتى العام 2020.

طائرات بوينغ 737 ماكس" المتوقفة عن التحليق في جميع أنحاء العالم منذ مارس/ أذار الماضي تصنع في سياتل. ويأتي حظر تحليق هذه الطائرات بعد حادثتين قاتلتين في إندونيسيا وإثيوبيا. من المتوقع أن يؤثر تجميد الإنتاج من قِبل أحد أكبر المصنعيين الأمريكيين على الموردين وشركات الطيران والممولين في جميع أنحاء العالم، وكذلك على الاقتصاد الأمريكي.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox