تعرف على المقالات العشر الأكثر قراءة على موقعنا في 2019

لمن فاتته أبرز القصص والأخبار خلال العام الجاري، جمعنا لك في هذا المقال القصص العشر الأكثر قراءة على موقع "يورونيوزعربي" في عام 2019.
1-"بقرة مذبوحة" تنتقم من جزار في ألمانيا
في هذا المقال قد تتسائل كيف حدث ذلك؟ تعرف على قصة الجزار الألماني الذي دخل المستشفى بسبب "بقرة مذبوحة"
2-السجن 4 سنوات لدنماركية سحبت نصف لتر من دم طفلها أسبوعيا لـ5 سنوات كاملة
قد يبدو الخبر صادما لكن هذا حدث فعلا، وهذا المقال الذي نشرناه في فبراير الماضي يكشف تفاصيل استغلال الأم لطفلها منذ أن كان يبلغ من العمر 11 شهرا.
3-شاهد: ملك تايلاند يتزوج من "الجنرال" المسؤولة عن حراسته الشخصية والعروس تزحف أمامه
صنعت قصة ملك تايلاند مها فاجيرونجكورنن الحدث في شهر مايو الماضي حينما قرر الزواج من نائب قائد حرسه، وفي المقال تجدون كيف تحولت هذه الملكة من مضيفة طيران إلى جنرال..فملكة.
4-هربتا من المملكة.. ريم وروان شابتان سعوديتان على خطى رهف القنون
سعوديتان عاشتا متخفيتين في هونغ كونغ بعد أن هربتا من العنف، هذا المقال يسرد تفاصيل هروبهما إلى سريلانكا قبل أن تدخلا الأراضي الصينية، في قصة مشابهة لقصة رهف القنون التي حصلت على اللجوء في كندا.
5-العراة في بريطانيا يحتفلون بـ"الاعتدال الخريفي"
في تقليد سنوي معروف باسم “نورث إيست سكيني ديب” يركض مئات الأشخاص من مختلف الفئات العمرية باتجاه البحر للسباحة في المياه الباردة وهم عراة احتفالا بموسم "الاعتدال الخريفي" في الثاني والعشرين من سبتمبر/آيلول من كل سنة.
6-إيطاليا: طفل مصري يقوم بعمل بطولي ووالده يطالب بمنحه الجنسية
إقرأ في هذه القصة كيف تمكن طفل مصري يبلغ من العمر 13 عاما فقط من إنقاذ زملائه في المدرسة من موت حقيقي.
7-تعرف على الدول المسموح لرعاياها بالحصول على التأشيرة السياحية السعودية
في إطار برنامج "رؤية 2030" الذي تسعى من خلاله المملكة إلى تنويع مصادر الاقتصاد، والانفتاح أكثر على العالم أطلقت السعودية مشروع التأشيرة السياحية بنظام إلكتروني، تعرف في هذا المقال على قائمة الدول المسموح لها بالحصول على التأشيرة.
8-الشرطة الإيطالية تقبض على "طرزان" بعد خروجه من مخبئه في الغابة بتهمة العنف الجنسي
طريقة غريبة في التخفي والاختباء مكنت رجلا إيطاليا مطلوبا في قضايا جنسية من الإفلات من أيدي الشرطة طيلة 8 سنوات، تعرف قصته في هذا المقال..
9-محكمة مصرية تقضي بإعدام عادل إمام وإبراهيم إسماعيل
عقب أحداث أودت بحياة العشرات أصدرت محكمة مصرية الحكم بالإعدام في حق عادل إمام وإبراهيم إسماعيل...تعرف على القصة الكاملة في المقال الآتي
10-جواز السفر الياباني والسنغافوري في الصدارة عالمياً وجوازات عربية تتذيّلُ القائمة
يبقي جواز السفر الأقوي الذي يُمكن حامله من زيارة جل بلدان العالم دون الحاجة إلى تأشيرة وما يصاحبها من "متاعب إدارية" حلم كل عاشقٍ للسفر..هل بلدك ضمن القائمة ؟ تعرف على ترتيب أقوى جوازات السفر عالميا وعربيا لعام 2019 في المقال.