السعودية تستعد لاستضافة واحد من أضخم مهرجانات الموسيقى الإلكترونية

تحتضن العاصمة السعودية الرياض الخميس المقبل مهرجان "ميدل بيست" الذي يعتبر أضخم مهرجان للموسيقى الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيشهد مشاركة ما يزيد عن مائة فنان عالمي ومحلي في مجال موسيقى "دي جي" حيث أكد المتتبعون للشأن الثقافي السعودي أن "ميدل بيست" هو امتداد لموجة التحولات الثقافية التي تشهدها المملكة منذ مدة، كما يعد تتويجا لنجاح موسم الرياض الذي تشرف على تنظيمه الهيئة العامة للترفيه.

ويعد مهرجان "ميدل بيست" روّاده بعالم مليء بالموسيقى الرائعة التي سيقدمها عدد كبير من الموهوبين في مجال "دي جي" والمنتجين الإبداعيين والمبتكرين الفنيين، كما يترقب عشاق موسيقى "الهاوس" و"التكنو" وغيرها من الطبوع الموسيقية العروض الضخمة التي سترافق مهرجان "ميدل بيست" بشغف كبير خاصة وأنّ المهرجان الضخم يمثل تجربة خاصة تجمع بين الموسيقى والعروض الفنية المميزة.

وتشارك في مهرجان "ميدل بيست" فنانات في مجال الـ "دي جي" إلى جانب مجموعة من الفنانين المحليين، والذين أكدوا جميعا الأمور في المملكة تتغير بسرعة كبيرة نحو الأفضل. وناقش الفنانون التغيرات المهمة التي يشهدونها ويعيشونها ليس فقط في السعودية وإنما في عالم الموسيقى بشكل عام حيث أجمعوا على انتشار قاعات الحفلات وزيادة نسبة العروض الفنية والحفلات الموسيقية.

وأشارت الجهات المنظمة إلى أن عشاق الموسيقى الإلكترونية بدأوا في اقتناء التذاكر منذ أن تمّ طرحها على الإنترنت حيث شهدت عملية بيع التذاكر إقبالا كبيرا. ويرى البعض أنّ مهرجان "ميدل بيست" منصة جديدة لتمكين المواهب السعودية وتفجير طاقاتهم ومواهبهم أمام الجمهور، وفي هذا الشأن تمّ إنشاء مسرح "سعودي بيست"، الذي سيخصّص لعروض المواهب السعودية الناشئة. وستقدم العروض على مستوى المسارح الخمسة التي تمّ اختيارها لاستضافة الحدث الثقافي الضخم.