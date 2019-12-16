شاهد: عشرة فيديوهات كانت الأكثر مشاهدة على يورونيوز العربية في 2019

كان عام 2019 حافلا بالأحداث على مختلف أشكالها وفي جميع أرجاء العالم، وقد أحبت أسرة تحرير يورونيوز بالعربية أن تشارككم بعض من أكثر مقاطع الفيديو التي نالت إعجابكم وحظيت بمشاهدتكم خلال هذا العام التي حاولت تغطية تلك الأحداث ونقلها إليكم.

10 - مصر: مظاهرات شعبية تطالب بتنحي السيسي

خرج العشرات من المصريين في العايمة ومدن عدة حول البلاد يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استجابةً لدعوات تمّ إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا سيّما من جانب رجل أعمال مصري في المنفى هو محمّد علي.

9 - مصر: عام على كرسي الحكم أدخل محمد مرسي التاريخ

بعد مرور ثلاث سنوات، تم عزل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر ومثل للمحاكمة مرة أخرى تحت الحكم المدعوم من الجيش بتهمة ارتكاب جرائم متعددة بما في ذلك التحريض على العنف وهي تهم كافية ليقضي ما تبقى من عمره خلف القضبان إلى أن سقط مغشيا عليه في المحكمة اليوم الاثنين وتوفي عن 67 عاما.

8 - مصر: وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

في يوم الاثنين 17 حزيران/يونيو من عام 2019 أعلن التلفزيون الرسمي المصر وفاة الرئيس السابق محمد مرسي عن عمر يناهز 68 عاما في محكمة كانت تنظر قضية متهم فيها بالتخابر.

7 - إسبانيا: الفراش وسيلة جديدة لتهريب المهاجرين من المغرب

أعلن حرس الحدود الإسباني أنه تم إلقاء القبض الأحد 30 ديسمبر/ كانون الأول على مهاجرين كانا يحاولان دخول البلاد عبر المعبر الحدودي الرئيسي بين إسبانيا والمغرب في مدينة مليلية، وأن الشابين وُجدا مختبئين داخل مرتبة.

في إطار مراسم التكريم التي يقيمها النيوزيلنديون لذكرى ضحايا هجوم مسجدي كرايست تشيرش، أدى أفراد من قبائل "الماوري" سكان البلاد الأصليين، رقصة الهاكا بالقرب من مسجد النور الذي شهد المجزرة.

قدم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هدية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم، الخميس، في فلاديفوستوك الروسية، وهي عبارة عن سيف قتال تقليدي كوري. ومع تبادل السيوف تبادل الزعيمان القطع النقدية، إذ في الكثير من الثقافات الغربية، ومنها الروسية، يدفع متلقي الهدايا من سيف وخنجر وسكين مبلغاً رمزياً لمقدمها، إذ ثمة قناعات شعبية تربط عدم الدفع بالخيانة، كما في فرنسا مثلاً، أو بالفأل السيء، كما في روسيا.

4 - المكسيك: عشرات المهاجرين يتسلقون السياج الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة

تسلق عشرات المهاجرين من أميركا الوسطى السياج الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة في تيخوانا يوم الاثنين 1 نيسان/أبريل 2019، وتمكنوا من العبور بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الأمريكية، إلا أن محاولات البعض باءت بالفشل، بعد أن ألقى عناصر حرس الحدود الأمريكيين القبض عليهم.

3 - السعودية: الملك سلمان يستقبل رئيس الوزراء القطري

الملك السعودي سلمان بن عد العزيز يستقبل رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، في مكة التي احتضنت القمتين الطارئتين العربية والخليجية في 31 مايو / أيار 2019، في أول زيارة رفيعة المستوى من حيث التمثيل الدبلوماسي لقطر في السعودية منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

2 - العراق: مظاهرات ومواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات الأمنية

مواجهات كانت الأكثر دموية بعد يومين منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبية في 5 نوفمبر / تشرين الثاني في وراح ضحيتها 28 شخصاً خلال المواجهات العنيفة غير المسبوقة بين المحتجين والقوات الأمنية. حيث انطلقت من من بغداد، ثاني العواصم المكتظة بالسكان في العالم العربي، وامتدت التظاهرات التي تطالب برحيل "الفاسدين" وتأمين فرص عمل للشباب لتطال معظم المدن الجنوبية.

1 - أفغانستان: تعرف على الطريقة التي يصطاد بها الأفغان طائر الكركي

يعتبر صيد الطيور رياضة قديمة في أفغانستان، حيث تتدفق الطيور المحلية والمهاجرة منذ آلاف السنين. ولم تندثر تلك الرياضة حتى في ظل الفوضى التي خلفها الصراع الذي تعاني منه البلاد منذ 40 عاما.