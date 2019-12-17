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الجزائر

عبد المجيد تبون يؤدي اليمين رئيسا جديدا للجزائر الخميس

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون -
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يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية الخميس ليبدأ مهامه لولاية مدتها خمس سنوات، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية الثلاثاء. وتم انتخاب تبون في الدور الأول بنسبة 58,13 بالمئة في عملية الإقتراع الخميس، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.

وبحسب الدستور "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".

ويخلف تبون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية الى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل بعد ان قضى 20 عاما في الحكم. وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.

ويبدأ الرئيس الجديد ولايته باعتراض واسع من الحراك الشعبي الذي رفض عرض الحوار وكذلك نتائج الانتخابات وحتى مبدأ تنظيمها من قبل نظام يحكم البلاد منذ الاستقلال في العام 1962، ويطالب برحيله.

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