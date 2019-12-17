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ماهي مقاطع الفيديو التي نالت اهتمامكم على يورونيوز عربي في 2019

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بقلم:  يورونيوز 
ماهي مقاطع الفيديو التي نالت اهتمامكم على يورونيوز عربي في 2019
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على صفحتنا الرسمية على موقع فيسبوك كانت أولى مقاطع الفيديو التي أوليتموها اهتمامكم ومشاركاتم:

1 بولندا: بولندي يتسلق برج فندق بوارسو في 12 ثانية ويسبق المصعد

احتاج البولندي مارشين ديجينسكي فقط لـ 12.12 ثانية للفوز في تسلق 23 متراً خلال بطولة نظمت بالعاصمة البولندية وارسو وفاقت سرعته سرعة مصعد في فندق ويستن. ديجنسكي بطل العالم في 2016 هو واحد من الأسرع بالعالم في رياضة التسلق التي تشهد زيادة في شعبيتها قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020

Publiée par ‎Euronews عــربي‎ sur Lundi 9 septembre 2019

2 روسيا: قط بدين ممنوع من السفر على متن طائرة روسية يعرض صاحبه للعقوبة

مسافر يهرب قطه "البدين" داخل طائرة روسية وشركة الطيران تعاقبه

شاهد: مسافر يهرب قطه "البدين" داخل طائرة روسية وشركة الطيران تعاقبه للمزيد: http://bit.ly/2r0IBOL #روسيا #سفر_جوي #طائرة #احتيال #قط #سمنة_مفرطة #حمية

Publiée par ‎Euronews عــربي‎ sur Vendredi 15 novembre 2019

3 بريطانيا: الأميرة شارلوت بصحبة والديها في أول يوم دراسي

الأميرة شارلوت

وتأتي الأميرة شارلوت (4 سنوات) في المرتبة الرابعة في سلسلة الأمراء المؤهلين لتوّلي عرش بريطانيا بعد شقيقها جورج وقبله والدها الأمير ويليام وقبلهما الأمير تشارلز الذي جاوز السبعين من العمر. للمزيد: https://bit.ly/2k6pNe8

Publiée par ‎Euronews عــربي‎ sur Jeudi 5 septembre 2019

أما على موقع تويتر فكان لقناة يورونيوز عربي مقاطع مختلفة هي الأكثر مشاهدة:

1 تركيا: شاب جزائري ينقذ طفلة سورية من الموت في تركيا

2 السعودية: صراصير تغزو مكة المكرمة والسلطات السعودية تستنفر

3 السعودية: سعوديات يتحدين التقاليد ويتجولن دون حجاب أو عباءة

وكانت أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة من قبل متابعينا على حساب يورونيوز عربي على موقع انستغرام:

1 أستراليا: سيناتور أسترالي يتعرض للتوبيخ من قبل نائبة في مجلس العموم

2 أستراليا: فتى البيضة يتحدث عن دوافعه وراء كسر بيضة على رأس نائب أسترالي

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فتى البيضة يقول "ما فعلته خطأ ولكنه ساعد ضحايا مذبحة المسجدين" في مقابلة مع برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الأسترالية أطل المراهق ويل كونولي والملقب بـ "فتى البيضة" ليتحدث لأول مرة عن دوافعه وراء كسر بيضة على رأس النائب الأسترالي فريزر أنينغ. وكانت لقطات الحادثة قد انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحول كونولي إلى شخص مشهور وبطل في عيون الكثيرين. #نيوزلندا #كرايست_تشيرش #إرهاب #يمين_متطرف #فتى_البيضة

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3 نيوزلندا: لاجئة سورية تتحدث عن ابنها الذي فقدته في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

منتج شريط الفيديو • Samer Ajouri

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