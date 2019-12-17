ترامب يتهم بيلوسي بـ "تقويض الديمقراطية الأمريكية" على خلفية السعي لعزله

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي بـ "تقويض الديمقراطية" في رسالة نشرت مع اقتراب التصويت على عزله في مجلس النواب.

وكتب في رسالة رسمية من ست صفحات إلى بيلوسي قال فيها "بمتابعة هذا الاتهام الذي لا أساس له من الصحة أنت تعلنين حربا مفتوحة ضد الديمقراطية الأمريكية، كما نتوقع أن التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".

يحدث هذا تزامنا مع رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الثلاثاء، طلباً تقدم به الحزب الديمقراطي لاستدعاء أربعة شهود في محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب. ومن بين الأشخاص الذين طلب الديمقراطيون الاستماع إلى شهاداتهم جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق، وكبير الموظفين في البيت الأبيض مايك مولفاني.

ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الأربعاء لبحث التهمتين اللتين وافقت عليهما اللجنة القضائية، حيث من الأرجح أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.