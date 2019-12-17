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الولايات المتحدة الأمريكية

الحكم على نائب حملة ترامب الانتخابية ريك غيتس بالسجن

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بقلم:   Sami Fradi 
النائب السابق لحملة دونالد ترامب يصل إلى المحكمة الفدرالية في واشنطن. 2019/12/17
النائب السابق لحملة دونالد ترامب يصل إلى المحكمة الفدرالية في واشنطن. 2019/12/17 -
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جوزي لويس ماغانا/أسوشيتد برس - Jose Luis Magana
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حكمت قاضية فدرالية أمريكية على ريك غيتس، النائب السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية بالحرية المشروطة لمدة 36 شهرا، وبالسجن مدة 45 يوما على فتات متقطعة، قائلة إنها لمست في وقت ما تعاونه الواسع مع المحامين، كشاهد في تحقيقات المدعي الخاص روبرت مولر، بشأن تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.

وقالت القاضية إيمي برمان جاكسون إنها صارعت لبعض الوقت، من أجل الاهتداء إلى طريقة تحكم بها على غيتس، الذي كان نائبا لبول مانافورت رئيس حملة ترامب.

وقالت جاكسون إن غيتس الذي التقى المحققين أكثر من 50 مرة، ساعد في تأكيد الحكم على الجهوريين المتنفذين بول مانافورت وروجر ستون، إثر إقراره بالذنب في شباط/فبراير 2018، بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي وعلى وزارة العدل، وتآمر ضد الولايات المتحدة.

وقالت القاضية أيضا إن غيتس مطالب بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، ومواصلة التعاون بخصوص عديد التحقيقات المستمرة. وبحسب الإرشادات الخاصة بتوجيه الأحكام وفق حسابات ضبطتها الحكومة، فإن غيتس كان يمكن أن يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبا.

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