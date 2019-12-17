الكونغرس الأمريكي يؤيد فرض عقوبات على خط أنبوب الغاز "نورد ستريم 2" بين روسيا وألمانيا

أيد الكونغرس الأمريكي الثلاثاء فرض عقوبات على أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" الذي ترى واشنطن أنه يعزز نفوذ موسكو في أوروبا. وتستهدف العقوبات التي ندد بها الاتحاد الأوروبي الشركات التي تساهم في بناء هذا الأنبوب تحت بحر البلطيق والذي سيتيح إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا من دون عبور أوكرانيا، حليفة الدول الغربية.

وتقدر إيرادات الخط حال تشغيله بنحو 7 مليارات يورو (7.8 مليارات دولار).

وتعتقد ألمانيا بحسب صحيفة بيلد نقلا عن وثيقة حكومية أن فرض عقوبات على الشركات التي تبني خط أنابيب نورد ستريم 2 في قاع البحر الروسي المتنازع عليه يمكن أن يؤثر على أعمال البناء الجارية قبالة ساحل الدنمارك. ووفقا لوثيقة من وزارة الاقتصاد استشهدت بها بيلد، توقعت ألمانيا أن يوقع الرئيس دونالد ترامب مشروع القانون ليصبح قانونًا بحلول الجمعة على أبعد تقدير ، مما يعني أن الشركة الهولندية السويسرية - ألسيز ، التي تضع خط الأنابيب قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية ستكون معنية.