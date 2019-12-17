واشنطن لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن "عملية إبادة" إرضاء لتركيا

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنها لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن في العام 1915 "عملية إبادة"، وذلك في مسعى لإرضاء تركيا التي أغضبها اعتراف الكونغرس الأمريكي بذلك. وأكدت مورغن أورغاتوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان مقتضب أن "موقف الإدارة لم يتغير" بعد تصويت الكونغرس. وأضافت "إن وجهات نظرنا تنعكس في بيان الرئيس النهائي حول هذه القضية في نيسان/أبريل الماضي".

في بيان بمناسبة ذكرى القتل الجماعي للأرمن، قال ترامب إن الولايات المتحدة كرمت ضحايا "واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين" لكنه لم يستخدم كلمة الإبادة.

وبدلا من ذلك شجع الأرمن والأتراك على "إقرار التاريخ المؤلم".

وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنية. وتفيد تقديرات أن ما بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات الإمبراطورية العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة "إبادة" وتتحدث عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وبعد تصويت مجلس النواب بغالبية ساحقة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر على القرار، تبنى مجلس الشيوخ الخميس بالإجماع نصاً "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا"، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915.

وغداة ذلك استدعت تركيا السفير الأمريكي دافيد ساترفيلد لإبلاغه رد فعل أنقرة.

وخلال لقاء في واشنطن الشهر الفائت، قال ترامب أنه معجب بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغم معارضة الكثيرين في الكونغرس للترحيب الحافل الذي حظى به الرئيس التركي.