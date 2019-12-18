ترامب يؤكد أنه لم يرتكب "أي خطأ" قبيل تصويت تاريخي يمهد لامكانية عزله

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء على أنه لم يرتكب "أي خطأ"، وذلك قبل ساعات من جلسة تصويت في مجلس النواب قد يصبح بعدها ثالث رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة يطلق النواب إجراءات عزله.

وقال الرئيس على تويتر "هل يمكنكم تصديق أنه سيتم إطلاق إجراءات عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي، (من قبل) الديموقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع".

وكتب ترامب "يجب ألا يحصل هذا الأمر مع أي رئيس آخر".

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

وكانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قد أعلنت الثلاثاء أن المجلس سيصوت الاربعاء على مادتين تتهمان ترامب في التحقيق الذي يستهدفه على خلفية الاشتباه بمحاولته دفع أوكرانيا لفتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في عام 2020.

والمادتان هما: استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وبات من شبه المؤكد أن مجلس النواب ذا الغالبية الديموقراطية سيصادق على الاتهامين الموجّهين لترامب.

ومن شأن مصادقة جلس النواب على الاتهامين أن تحيل القضية إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقّع أن يبدأ بمحاكمة ترامب في كانون الثاني/يناير، كما يتوقع أن يبرئه نظرا لتمتّع الجمهوريين بغالبية فيه.

والثلاثاء وجّه ترامب إلى بيلوسي رسالة تقع في ست صفحات كتب فيها "إنك تعلنين حربا مفتوحة ضد الديموقراطية الأمريكية"، مضيفا "التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس".