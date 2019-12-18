هولندا: مزارعون يقطعون الطرق تظاهراً ضد السياسات البيئية للحكومة

نظّم المزارعون وعمّال البناء في هولندا، اليوم الأربعاء، مسيراتٍ احتجاجية ضد السياسة التي تتبعها الحكومة لمكافحة التلوّث البيئي، تلك السياسة التي يؤكد المحتّجون أنها قد أضرّت بمصالحهم وأعمالهم.

وذكرت مصادر الشرطة ووسائل إعلام هولندية، أن المزارعين قادوا آلياتهم الزراعية فوق الطرق الرئيسة، وأغلقوا طريقاً سريعاً يمتدّ إلى الحدود مع ألمانيا، كما أغلقوا طرقاً وسط مدينة لاهاي، وأيضاً قرب مدخل مصنع الصلب، وأمام مصنع يعمل بالفحم الحجري، وذلك لتذكير الحكومة بأن الصناعة هي عامل رئيس في إحداث التلوث البيئي.

وكانت احتجاجات المزارعين وعمّال البناء ضد السياسات البيئية للحكومة بدأ في وقت سابق من العام الجاري، حين تم إيقاف العمل في عديد من مشاريع البناء وفقاً لقرار قضائي ينصّ على أن سياسة الحكومة في منح تصاريخ البناء تنتهك قوانين التلوث الأوروبية.

الاحتجاجات التي شهدتها عديد من المدن الهولندية، اليوم، جاءت عقب إقرار برلمان البلاد تشريعاً عاجلاً بتقليص انبعاثات أكسيد النيتروجين، ويشار إلى أن من بين البنود التي يتضمّنها التشريع، إلزامُ المزارعين بتغيير الأغذية المقدمة إلى الماشية.

ويجدر بالذكر أن الشرطة حررت اليوم 24 غرامة مالية بحق مزارعين بدعوى ارتكابهم مخالفات من بينها قيادة الجرارات على الطرق السريعة.