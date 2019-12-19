تنظيم القاعدة وراء الاعتداء بالسكين على ممثلين إسبان في حديقة بالرياض

أوردت مصادر أمنية أن الهجوم بالسلاح الأبيض الذ ي استهدف ممثلين إسبان خلال عرض مسرحي في حديقة في العاصمة السعودية الرياض الشهر الماضي، جاء بناء على أوامر تلقاها منفذ الهجوم، الذي يحمل الجنسية اليمنية، من مسؤول في تنظيم القاعدة.

وكانت مدريد قد أكدت أن أربعة من مواطنيها أصيبوا بهجوم بالسكين وقع في الـ 11 من نوفمبر-تشرين الثاني الماضي. والحادثة هي الأولى من نوعها منذ أن بدأت المملكة العربية السعودية بتخفيف القيود الموضوعة على الترفيه.

وأوردت قناة "الإخبارية" التلفزيونية السعودية أن المهاجم اليمني تلقّى أوامره من قيادي في تنظيم القاعدة في اليمن. ولم تكشف القناة الحكومية عن مصدر المعلومات، بينما لم تردّ السلطات السعودية على طلب وكالة الأنباء الفرنسية التعليق.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها إزاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى. وغالبا ما تشن الطائرات الأمريكية المسيّرة غارات ضد المتطرفين في اليمن.

وتقود السعودية في اليمن تحالفا عسكريا في مواجهة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وكانت السلطات السعودية قالت في السابق أن منفذ الهجوم مقيم يمني يبلغ من العمر 33 عاما. وذكرت صحيفة "عكاظ" أنّ التحقيق قاد السلطات إلى مشتبه به آخر يحمل الجنسية اليمنية "تورّط معه بالحادثة وتستّر عليه".

وبحسب الصحيفة، فإن المهاجم "تورط في الانتماء إلى تنظيم القاعدة في اليمن المصنف تنظيما إرهابيا، واشتراكه معه في القتال المجرم والمعاقب عليه، وارتكابه جرائم معاقباً عليها بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وحمله السلاح الأبيض تنفيذا لجريمة إرهابية".

وأجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إصلاحات كبيرة في السعودية سمح بموجبها بإقامة الحفلات الموسيقية وإعادة فتح دور السينما وسمح للمرأة بقيادة السيارة في إطار مشروعه لتحديث المملكة.

وفي عروض لم يكن من الممكن تخيل حدوثها قبل عامين فقط، استضافت السعودية حفلات لفنانين عالميين مثل فرقة "بي تي إس" الكورية الجنوبية ومغنية البوب الأمريكية جانيت جاكسون ومغني الراب الأمريكي فيفتي سنت.

ويحذر بعض المسؤولين السعوديين من أن إدخال مثل هذه الإصلاحات في مجتمع محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر.