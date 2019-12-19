اختتم المنتدى العالمي الأول للاجئين في جنيف أعماله الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر مع تعهد المانحين بتقديم أكثر من سبعة مليارات دولار بحسب تقديرات أولية أعلنتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيان للمفوضية فقد تم تسجيل 770 تعهداً في مجالات تتراوح من التوظيف وتوفير الفرص الدراسية للأطفال اللاجئين، إلى السياسات الحكومية الجديدة، وتوفير الحلول كإعادة التوطين والطاقة النظيفة والبنى التحتية وتعزيز الدعم للبلدان والمجتمعات المضيفة للاجئين.

وتعهدت مجموعة البنك الدولي بـ4.7 مليار دولار للاجئين والمجتمعات المستضيفة ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل فيها.

كما تعهد بنك التنمية للبلدان الأمريكية بتقديم مليار دولار، في حين تعهدت مجموعة من الدول وجهات معنية أخرى بتقديم دعم مالي للاجئين ومضيفيهم بقيمة تتجاوز الـ2 مليار دولار بحسب بيان المفوضية.

وبحسب المفوضية، فقد تم التعهد بأكثر من 250 مليون دولار من قبل مجموعات الأعمال من القطاع الخاص، وسوف يتم توفير 15,000 فرصة عمل على الأقل للاجئين، كما سيتم تقديم نحو 125,000 ساعة سنوياً من الاستشارات القانونية المجانية.

وستساعد هذه المنح بتلبية احتياجات التنمية والإدماج في البلدان التي تستضيف 25.9 مليون لاجئ حول العالم.

واستضافت سويسرا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المنتدى العالمي الأول للاجئين الذي استمرت أعماله على مدى يومين، واستقطب 3000 مشارك، ضمنهم رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني ولاجئون.

وعقد هذا المنتدى كاستجابة لإقرار الميثاق العالمي حول اللاجئين من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في كانون الأول/ ديسمبر 2018، والذي على أساسه سيقام متدى للاجئين كل أربعة أعوام.