الحكومة الليبية في طرابلس تصادق على مذكرة التفاهم الأمنية الموقعة مع تركيا

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس اليوم الخميس أنها صادقت على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري الموقعة مع تركيا الشهر الماضي، ما يفتح الباب أمام تلقيها دعماً عسكرياً محتملا من أنقرة، في ظل الهجوم العسكري التي تتعرض له طرابلس.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان إنها صادقت على مذكرة التفاهم التي تمّ التوقيع عليها مع تركيا سابقاً من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الخطوات والإجراءات المقبلة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قال الثلاثاء الفائت إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، ولكن لا تفاصيل إضافية عن "القوات" أو عن موعد وصولها إلى ليبيا.

وتقاتل قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها خليفة حفتر، والذي دعا منذ نحو أسبوع قواته إلى التقدم نحو طرابلس فيما أطلق عليه اسم "المعركة الأخيرة".