قطع خدمة الهاتف النقال في نيودلهي وشلل في قطاع النقل وسط تظاهرات

أعلنت شركتان كبيرتان للاتصالات في الهند الخميس أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي بناء على أوامر حكومية وسط تصاعد التظاهرات الرافضة لقانون جديد حول الجنسية.

وقال متحدث باسم شركة فودافون لوكالة فرانس برس إن "الحكومة أصدرت أمراً يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي".

وأكدت شركة أريتيل بدورها الإجراءات فيما ذكرت تقارير إن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت الخطوات نفسها.

واعتقلت الشرطة عدة مئات من المتظاهرين في بعض من أكبر مدن الهند يوم الخميس أثناء تحديهم للحظر على التجمع الذي فرضته السلطات للسيطرة على مظاهرات واسعة النطاق ضد قانون المواطنة الجديد الذي يقول المعارضون إنه يهدد الديمقراطية العلمانية في البلاد.

ومنعت السلطات الهندية الأربعاء التجمعات في عدد من نواحي العاصمة نيودلهي غداة وقوع صدامات بين الشرطة ومتظاهرين معارضين للقانون الذي تنقسم بشأنه المواقف في عملاق جنوب آسيا.

وألغت شركة إنديغو، أكبر شركة طيران في الهند من حيث حصتها في السوق، 19 رحلة من دلهي حيث أثر اضطراب حركة المرور في العاصمة على مواعيد وصول طاقمها، في حين تم تأجيل 16 رحلة أخرى، بحسب ما صرح مسؤول في مطار دلهي.

ووضعت الشرطة حواجز على طريق سريع رئيسي يربط دلهي ومدينة جايبور، كما تقوم بفحص جميع المركبات التي تهم بدخول العاصمة، ما أدى إلى ركود مروري وفقد العديد من الركاب رحلاتهم.

كما تم إغلاق عدد من محطات المترو في دلهي.

ويسمح القانون الجديد الذي صوّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي بمنح الجنسية لمهاجرين غير مسلمين من ثلاث دول مجاورة هي أفغانستان وبنغلادش وباكستان.