مقتل شرطي وخمسة جرحى في إطلاق للنار في موسكو

أسفر تبادل إطلاق النار مساء الخميس قرب مقر جهاز الامن الروسي عن سقوط خمسة جرحى ومقتل عنصر من أجهزة الأمن و"تحييد" مطلق النار، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن مصادر أمنية.

وأظهر العديد من أشرطة الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي عناصر الشرطة يركضون قرب المقر. وذكرت "أزفستيا" نقلاً عن مصدر مجهول هناك قتلى في صفوف قوات الامن.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن أجهزة الاستخبارات أنّ "مجهولاً أطلق النار قرب شارع بولشايا لوبيانكا رقم 12، وسقط جرحى"، مضيفة أنّ "المشتبه به (...) جرى تحييده، فيما يجري العمل على تحديد هويته". وغالباً ما تعني عبارة "تحييد" لدى استخدامها من الأجهزة الأمنية الروسية أنّ منفذ الاعتداء قد قتل.