عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون.. أمل بإطلاق العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية واستعداد لأي نزال عسكري

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي في البنتاغون الجمعة 20 ديسمبر 2019
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي في البنتاغون الجمعة 20 ديسمبر 2019 -
حقوق النشر
أ ب - Susan Walsh
حجم النص Aa Aa

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر إنه لا يزال يأمل بأن تستأنف الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، مع اقتراب الموعد النهائي المعلن عند نهاية العام لتقديمها تنازلات جديدة تتعلق ببرنامجها وترسانتها النووية.

وقال إسبر "ما زلت آمل أن نتمكن من إطلاق العملية من جديد وأن نبقى على المسار الدبلوماسي."

وأكد إسبر على أنه بجانب الدبلوماسية، يجب ضمان حالة استعداد عالية، وعلى استعداد للقتال والفوز، الليلة إذا لزم الأمر بحسب تعبيره.

من جهة أخرى قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الجيش الامريكي على أهبة الاستعداد في شبه الجزيرة الكورية، وأن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان "صلب للغاية".

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox