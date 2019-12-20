البنتاغون.. أمل بإطلاق العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية واستعداد لأي نزال عسكري

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر إنه لا يزال يأمل بأن تستأنف الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، مع اقتراب الموعد النهائي المعلن عند نهاية العام لتقديمها تنازلات جديدة تتعلق ببرنامجها وترسانتها النووية.

وقال إسبر "ما زلت آمل أن نتمكن من إطلاق العملية من جديد وأن نبقى على المسار الدبلوماسي."

وأكد إسبر على أنه بجانب الدبلوماسية، يجب ضمان حالة استعداد عالية، وعلى استعداد للقتال والفوز، الليلة إذا لزم الأمر بحسب تعبيره.

من جهة أخرى قال الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الجيش الامريكي على أهبة الاستعداد في شبه الجزيرة الكورية، وأن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان "صلب للغاية".