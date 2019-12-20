الفرنسي لو تاليك يأمل أن يلعب مع منتخب روسيا في أمم أوروبا 2020

يأمل لاعب خط وسط فريق مونبيليه الفرنسي داميان لو تاليك بأن يصبح مواطنا روسيا في الوقت المناسب لكي يتمكن من المشاركة مع المنتخب في مسابقة كاس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

وقال لو تاليك (29 عاما) خلال مقابلة مع صحيفة "ازفستيا" الروسية نشرت الخميس، "قبل بضعة أشهر بدأت الإجراءات للحصول على جواز السفر الروسي (...) يجب أن يكون جاهزا في غضون بضعة أشهر".

ولعب لو تاليك مع فريق سارانسك الروسي بين عامي 2014 و2016، وهو متزوج من سيدة روسية ويملكان منزلا في العاصمة موسكو، كما أن لابنهما جنسية مزدوجة.

وأعرب لو تاليك الذي سبق له أن مثل منتخب فرنسا للشباب تحت 20 عاما عن إعجابه الكبير بروسيا والروس ومدرب المنتخب ستانيسلاف تشيرشوف مؤكدا "أنا أحب روسيا وثقافتها وعقلية الناس. إذا استدعاني المدرب، سألبي النداء ما إن أحصل على جواز السفر. سيكون شرفا كبيرا لي أن أمثل روسيا".

وأضاف "عندما أحصل على جواز السفر، آمل حقا أن يبدأ المدرب في متابعتي. سأفعل كل شيء لكي يعتبرني لاعبا محتملا في المنتخب ولا ينساني".

ويذكر أنه يسمح للاعب سبق له أن لعب مع منتخبات الشباب والفئات العمرية أن ينتقل الى المنتخب الاول في بلد آخر في حال يملك الجنسية او جواز السفر.

وكانت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) قد قررت استئناف عقوبة الايقاف التي فرضت على بلادها ومنعتها من المشاركة في الأحداث الرياضية لأربعة أعوام، بما يشمل أولمبيادي طوكيو 2020 الصيفي وبكين 2022 الشتوي، على خلفية التلاعب ببيانات فحوص المنشطات.

وقد تشمل العقوبات حظر مشاركة المنتخب الروسي في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.