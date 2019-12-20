تويتر يحجب 6 آلاف حساب ويحبط عملية تلاعب مدعومة من السعودية

أعلن موقع تويتر الجمعة أنه سحب نحو ستة آلاف حساب ضالعة في عملية تلاعب وتضليل إعلامي واتهم السعودية بالوقوف وراءها.

وأوضح أن معظم هذه الحسابات كانت باللغة العربية وتعيد على نطاق واسع نشر محتويات بشكل مبالغ فيه "رسائل لصالح السلطات السعودية"، وكان بعضها بالإنجليزية مستهدفا الرأي العام الغربي.

انطلق الموقع لتفكيك هذه الشبكة في عام 2018. وتمكن من تحديد المشاركين فيها خريف 2019 بشكل أفضل واتخذ إجراءات صارمة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي. وأكد حجب أكثر من 88 ألف حساب بسبب ممارسات مماثلة.

وقالت إدارة تويتر في بيان: "مكنتنا التحقيقات التي أجراها الفريق الخاص بنزاهة الموقع بتقفي أثر هذه الحسابات إلى عملية معلوماتية كبيرة مدعومة من الدولة في السعودية".

وأضاف البيان: "يظهر تحليلنا الداخلي أن الشبكة كانت متورطة في أشكال مختلفة من التلاعب واستهدفت المناقشات المتعلقة بالمملكة العربية السعودية لتعزيز اهتماماتها الجيوسياسية على الساحة العالمية".

وطبقا للبيان، قامت تلك الحسابات بالتلاعب وتضخيم تناول الرسائل الموالية للسلطات السعودية عبر الإعجاب الشديد والمبالغة في إعادة التغريد والرد.

وقال تويتر إن أنشطة التلاعب صدرت عن شركة "سماءات" وهي شركة تسويق وإدارة وسائل الاعلام الاجتماعية مقرها المملكة العربية السعودية.

وقامت إدارة تويتر بحجب حسابات الشركة من على منصتها.