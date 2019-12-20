طيران داعم لحفتر يقصف مواقع "لتخزين الأسلحة التركية" في مصراتة

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر اليوم الجمعة قصف عدة مواقع "لتخزين الأسلحة والمعدات التركية" في مدينة مصراتة.

وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم ما يسمى "الجيش الوطني"، إن الغارات الجوية مستمرة "حتى تنسحب ميليشيات مصراتة من مدن طرابلس وسرت في موعد أقصاه نهاية يوم الأحد المقبل.

وجاء القصف بعد يوم واحد من إعلان حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس تصديقها لمذكرة التفاهم على التعاون العسكري بينها وبين تركيا.

وقال المسماري خلال إعلانه يوم الجمعة إن حكومة طرابلس "أكدت ارتهانها الكامل وتبعيتها المطلقة لحكومة تركيا".

ويشن "الجيش الوطني" بقيادة حفتر في شرق ليبيا حملة عسكرية ضد قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس وغرب ليبيا والمجموعات المدعومة منها.

ويحظى جيش حفتر بدعم بالعدة والعتد وسلاح الجو من دول عربية خليجية كالإمارات ومصر بالإضافة إلى دعم روسي وفرنسي بينما تدعم كل من إيطاليا وقطر وتركيا حكومة طرابلس.

وبدأ "الجيش الوطني" عملية هجومية في أبريل – نيسان الماضي بغرض الزحف نحو طرابلس وهي المعركة المستمرة دون حسم حتى الآن.