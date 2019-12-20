شاهد: جماهير فلامنغو البرازيلي في جولة سفاري بصحراء قطر

استغل مشجعو نادي فلامنغو البرازيلي وجودهم في قطر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم للأندية للاستمتاع بجولة سفاري في الصحراء العربية.

وساعد الطقس المعتدل خلال شهر ديسمبر – كانون الأول في قطر على زيادة الشعور بالحيوية والتشويق وسط الكثبان الرملية.

وقام الزوار من الجمهور البرازيلي بامتطاء السيارات ذات الدفع الرباعي التي يمكنها الإبحار وسط تلك الكثبان كثيفة الرمال.

ويلتقي فلامنغو، بطل أمريكا اللاتينية، بليفربول الإنجليزي في نهائي البطولة يوم غد السبت وذلك بعد تغلبه على بطل آسيا نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء الماضي.

وصعد ليفربول، بطل أوروبا، إلى النهائي بعد فوزه الصعب على نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الوسطى والشمالية.