شاهد: أبرز وأجمل مقاطع الفيديو لأحداث الأسبوع

في فيديوهات بدون تعليق لهذا الأسبوع تتابعون لقطات لتجمع في واشنطن لأنصار إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن باريس تتابعون لقطات لتبعات الإضراب الذي تشهده فرنسا في قطاع النقل احتجاجاً على إصلاحات في نظام التقاعد، ثم إلى السويد لافتتاح موسم "آيس هوتيل"، أول وأشهر وأبرد فنادق الجليد في العالم، الذي يقع في مدينة يوكاسيار أقصى شمال السويد، ويتم تجديده كل عام. يضم الفندق خلال هذا العام 15 جناحاً. وتم اختيار 31 فناناً ونحاتاً للمشاركة في إنجاز هذا المكان بحلته الجديدة.

ومن العاصمة التايوانية تتابعون لقطات لاحتفالات المدينة بأعياد الميلاد ضمن مهرجان للأضواء والليزر.