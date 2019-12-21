شاهد: بعد تعليقات أوزيل.. مسيرة في تركيا لدعم أقلية "الإيغور" المسلمة في الصين

خرج آلاف الأشخاص يوم أمس الجمعة في اسطنبول احتجاجا على القمع الذي تمارسه السلطات الصينية ضد الإيغور المسلمين الذين يشكلون أغلبية في إقليم شينغيانغ بشمال غرب الصين، حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

ورفع المتظاهرون هواتفهم النقالة التي أضاءوا شاشاتها داعين إلى وقف القمع في هذه المنطقة التي تشير معلومات إلى أن أكثر من مليون مسلم معظمهم من اتنية الإيغور الناطقة باللغة التركية وأقليات أخرى محتجزون فيها في معسكرات لإعادة التأهيل السياسي.

وسار المحتجون الذين تجمعوا بدعوة من "مؤسسة الإغاثة الإنسانية في تركيا" من مسجد الفاتح الواقع في الشطر الأوروبي من المدينة إلى ساحة بيازيد.

وقد رفع بعضهم أعلام "تركستان الشرقية" الإسم الذي يطلقه العديد من الإيغور الانفصاليين على إقليم شينغيانغ.

وأحرق متظاهرون علما صينيا بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها "أغلقوا معسكرات الاعتقال".

وانتقد قلة من القادة المسلمين بينهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ممارسات الصين ضد الإيغور الذين تربطهم بأنقرة علاقات لغوية وثقافية.

وكان لاعب كرة القدم الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل انتقد الأسبوع الماضي السياسة الصينية وصمت الأسرة الدولية. وقد استهدفه سيل من الانتقادات الصينية منذ ذلك الحين.

وتؤكد الصين أن هذه المعسكرات مخصصة "للتأهيل المهني".