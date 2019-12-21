فيسبوك يزيل شبكة حسابات وهمية تنشر مواد مؤيدة لترامب

أعلن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة أنه قام بإزالة شبكة حسابات وهمية تستخدم هويات مزيفة للقيام بحملة لنشر مواد مؤيدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع وانستغرام.

وهذه الشبكة واحدة من اثنتين تم وقفهما بسبب "المشاركة في تدخل أجنبي وحكومي"، والسعي إلى "تضليل الآخرين"، وفق مسؤول سياسة الأمن الألكتروني في فيسبوك ناثانيال غليتشر.

وقال غليتشر في بيان نشره على الإنترنت "في كل من هاتين الحالتين، قام الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط بالتنسيق مع بعضهم واستخدموا حسابات مزيفة".

وهذا الإعلان هو أحدث كشف لفيسبوك عن قضايا تلاعب بحسابات يتم إنشاؤها باستخدام هويات مزيفة لتضخيم صورة جماعة سياسية أو قضية.

وأوصلت إحدى الحملات التي تعقَبها فيسبوك إلى مجموعة "إيبوك" للإعلام التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وتم كشف ارتباطها بطائفة فالون غونغ الدينية المثيرة، وإلى موقع يسمى "بي أل"، وفق غليتشر.

وأضاف غليتشر أن "الشبكة التي تتمحور حول مجموعة "بي أل" انتهكت بشكل متكرر عددا من سياساتنا ضد السلوك المنسق غير الموثوق والبريد العشوائي والتضليل على سبيل المثال لا الحصر"، وتم حظر مجموعة "بي أل" على فيسبوك.

وفي هذا الإطار، أزال فيسبوك 610 حسابا و89 صفحة و156 مجموعة و72 حسابا على انستغرام انشئت في فيتنام والولايات المتحدة واستخدم بعضها صور تعريف صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي بزعم أنها لأشخاص من الولايات المتحدة، وفقا للشبكة الاجتماعية.

وقال غليتشر إن هذه الحسابات "تنشر عادة محتوى ترفيهي مسلي وأخبار حول قضايا السياسية الأمريكية بما في ذلك محاكمة ترامب والعقيدة المحافظة والمرشحين السياسيين والانتخابات والتجارة والقيم الأسرية وحرية الدين".

ونماذج المحتوى التي تم تقديمها جميعها مؤيدة لترامب وتروج له.

وأنفق نحو 55 مليون حساب يتبع صفحة أو أكثر تديرها هذه الشبكة أقل من 9.5 مليون دولار من الإعلانات على فيسبوك وانستغرام مجتمعين، وفق فيسبوك.

أما الشبكة الثانية للحسابات التي تمت إزالتها على فيسبوك وانستغرام فمصدرها جورجيا واستهدفت أشخاصا هناك، وفق غليتشر.

وقال غليتشر "على الرغم من أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هوياتهم والتنسيق فيما بينهم، إلا أن تحقيقنا ربط هذا النشاط بشركة باندا للإعلانات في جورجيا، والحكومة التي يقودها حزب الحلم الجورجي".

وتمت إزالة 39 حسابا و344 صفحة و13 مجموعة على فيسبوك و22 حسابا على إنستغرام جمعت أكثر من 440 ألف متابع بشكل عام بعد ربطهم بحملة جورجيا.