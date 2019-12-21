المغربي أشرف حكيمي "أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم"

أصبح المدافع المغربي، ولاعب نادي بروسيا دورتموند، أشرف حكيمي أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني، بحسب ما قاله النادي عبر صفحته الرسمية في موقع تويتر.

وسجل حكيمي (21 عاماً) سرعة فاقت 36 كيلومتراً في الساعة (36.2 تحديداً) خلال المباراة التي جمعت بين ناديه ونادي لايبزيغ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 وأقيمت في السابع عشر من الشهر الحالي.

وأضاف النادي في التغريدة "لا يمكنك أن تعلم السرعة".

وانتقل حكيمي إلى بروسيا دورتموند لعامين، على سبيل الإعارة، قادماً من ريال مدريد الإسباني وأسهم في تتويج النادي بكأس السوبر الألماني لموسم 2019-2020 وأصبح من اللاعبين الأبرز في التشكيلة خلال وقت قصير.