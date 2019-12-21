بومبيو: الفيتو الروسي-الصيني بشأن المساعدات الإنسانية في سوريا "معيب"

نددت الولايات المتحدة السبت بالفيتو "المعيب" لروسيا والصين الجمعة لإفشال مشروع قرار يمدد لعام إيصال المساعدات الانسانية للأمم المتحدة إلى أربعة ملايين سوري عبر الحدود.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان مخاطبا موسكو وبكين إن "أيديكما ملطخة بالدماء"، معتبرا أن البلدين "فضلا تقديم دعم لشريكهما في دمشق، واضعين بذلك حياة ملايين المدنيين الأبرياء في الميزان في ذروة فصل الشتاء، ومهددين في الوقت نفسه المدنيين عبر دعم الهجوم العسكري المتواصل لنظام (الرئيس بشار) الأسد وروسيا على إدلب".

وهذه المساعدات يفيد منها خصوصا سكان المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق وبالأخص إدلب التي يسيطر عليها جهاديو هيئة تحرير الشام، الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا.

وتعتبر روسيا أن دمشق استعادت السيطرة على مساحات كافية من البلاد لضمان نقل المساعدات الانسانية الدولية انطلاقا من أراضيها بدلا من أن تمر بالنقاط الحدودية في تركيا والعراق.

لكن بومبيو رأى أن "لا بديل من نقل الامم المتحدة لشحنات المساعدة عبر الحدود ولا حل قابلا للاستمرار لتأمين الغذاء لملايين السوريين سوى أن يوقف النظام السوري حربه على شعبه".

وتفويض الأمم المتحدة لنقل المساعدات عبر الحدود ينتهي مفعوله في العاشر من كانون الثاني/يناير، ولا يزال أعضاء مجلس الأمن يأملون بالتوصل الى تسوية قبل هذا الموعد.