شاهد: رئيس البرازيل بولسونارو ينعت صحفياً بـ"المثلي الجنسي"

صب الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو غضبه على أحد الصحفيين ووصفه بالمثلي الجنسي بعد تلقيه سؤالاً بشأن مزاعم فساد ابنه يوم الجمعة.

وشكى بولسونارو اتهامات الإعلام له بأنه عنصري ومرتكب لجرائم ضد البيئة قبل أن يوجه حديثه للصحفي قائلاً: "وجهك يبدو وكأنك مثلي جنسي".

وأكمل بولسونارو حديثه: "في الحقيقة، كون المرء مثلي الجنس لا يعد جريمة" قبل أن ينفجر مناصروه ومساعدوه بالضحك.

وتحقق السلطات البرازيلية في مزاعم بشأن قيام ابن بولسونارو، عضو البرلمان البرازيلي فلافيو بولسونارو، بتعيين عاملين دون وظائف بالبرلمان لتحقيق مكاسب شخصية.

كذلك يبحث التحقيق فيما إذا تلقى فلافيو من العاملين عمولات بغرض غسيل الأموال.

وينفي بولسوناريو الابن كل هذه التهم حتى الآن.