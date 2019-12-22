عودة وزارة الإعلام تتصدر التعديل الوزاري في مصر

أجرى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأحد تعديلا وزاريا على حكومته، هو الأول منذ تشكيلها في حزيران/يونيو 2018، تضمن خصوصا تعيين خمسة وزراء جدد وعودة وزارة الإعلام التي ألغيت قبل 5 سنوات، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية بعد الظهر أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب على التعديل، بحسب المصدر نفسه.

ونشر موقع صحيفة الأهرام الحكومية تفاصيل التعديل الوزاري وأبرزه إعادة وزارة الدولة للإعلام مجددا بعد الغائها في حكومة السيسي الأولى عام 2014.

وتولى هذه الحقيبة أسامة هيكل الذي شغل هذا المنصب في عهد حكم المجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد عام 2011 عقب إطاحة حسني مبارك.

ولم يشمل التعديل الوزاري وزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

بينما تضمنت التغييرات الوزارية وزارة الطيران المدني التي تولى حقيبتها محمد منار خلفا ليونس المصري، ووزارة التجارة والصناعة التي تولّتها نيفين جامع خلفا لعمرو نصّار.

وتولّى علاء فؤاد وزارة شؤون مجلس النواب خلفا لعمرو مروان الذي تولى بدوره وزارة العدل خلفا لحسام عبد الرحيم. وعين السيد القصير وزيرا للزراعة بدلا من عز الدين عمرو.

كذلك تم فصل وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الجديد بعدما كانتا حقيبة وزارية واحدة تتولاها سحر نصر.

وبموجب التعديل، لم يتم اختيار وزير للاستثمار على أن يشرف على شؤون الوزارة رئيس الوزراء إلى جانب مهامه.

وتولت وزارة التعاون الدولي رانيا المشّاط التي كانت حتى الان وزيرة للسياحة السابقة، وأُسندت مهام وزارتها القديمة إلى خالد عناني وزير الآثار الحالي بعد دمج الوزارتين.

أما وزارة التضامن الاجتماعي والتي كانت تتولّاها غادة والي فتم اسناد مهامها إلى نيفين القبّاج، بعد اختيار والي لمنصب بالأمم المتحدة.