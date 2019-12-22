وفاة فلسطيني مسجون لدى السلطة الفلسطينية لإدانته "بتهريب" أراض لإسرائيل

فتحت الشرطة الفلسطينية الأحد تحقيقا في ظروف وفاة معتقل فلسطيني معتقل في سجونها لإدانته "بتهريب الأراضي للعدو" وفق ما أعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في بيان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي أرزيقات: "توفي اليوم الأحد الموقوف (م.ع) بمستشفى رام الله الحكومي بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أسبوعين".

وأضاف أرزيقات "المتوفى موقوف منذ العام 2012، ومحكوم بالسجن عشر سنوات بتهمة تهريب الأراضي للعدو وموقوف على قضايا تزوير أوراق رسمية".

وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس بأن المتوفى "م.ع حكم عليه بعد إدانته بالخيانة العظمى".

ويعتبر بيع الأراضي لإسرائيليين خيانة بالنسبة للفلسطينيين.

وشهدت الأراضي الفلسطينية قبيل تأسيس السلطة الفلسطينية العام 1994، قتل مسلحين للعديد من الفلسطينيين الذين اتهموا حينها ببيع أو تسريب عقارات وأراض لإسرائيليين.