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سوريا

وكالة الأنباء السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ قادمة من إسرائيل

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بقلم:  Euronews 
صورة ارشيفية لصاروخ في سماء سوريا
صورة ارشيفية لصاروخ في سماء سوريا -
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أ ب
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قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية قادمة من إسرائيل.

وقال مراسل الوكالة إن المضادات الجوية السورية أسقطت طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة.

كما أوردت الوكالة أنباء عن "سقوط أحد الأهداف المعادية" في منطقة عقربا بريف دمشق.

وقال مصدر مقرب من التحالف الموالي لنظام الرئيس بشار الأسد لوكالة رويترز إن أربعة صواريخ قد تم إطلاقها باتجاه سوريا عبر الأجواء اللبنانية.

ولم يتّضح في الحال ما إذا كان هذا القصف قد أسفر عن سقوط إصابات.

وأطلقت إسرائيل المئات من الصواريخ باتجاه سوريا مستهدفة ميليشيات إيرانية وإمدادات من حزب الله الشيعي اللبناني الداعمين للأسد منذ بد الحرب الأهلية السورية عام 2011.

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