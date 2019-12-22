النظام السوري يسيطر على 25 مدينة وقرية في إدلب

استعادت قوات النظام السوري السيطرة على عشرات البلدات والقرى في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا من الجهاديين بعد أيام من المعارك العنيفة التي أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين الأحد، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودفعت الغارات الجوية الكثيفة عشرات آلاف المدنيين إلى النزوح، علما بأن سبعة منهم قتلوا الأحد في غارات للقوات الروسية فيما كانوا يحاولون الفرار من العنف، بحسب المرصد.

ومنذ مساء الخميس، أسفرت مواجهات دامية في محيط مدينة معرة النعمان في جنوب إدلب عن أكثر من 170 قتيلا بينهم 71 مقاتلا مواليا لقوات النظام، وفق المصدر نفسه.

وسيطرت قوات النظام على 25 مدينة وقرية في المنطقة، وفق المرصد، وتقترب تدريجا من معرة النعمان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "هذه محاولة للاقتراب من معرة النعمان".

ويواصل سكان المدينة الفرار منها الأحد خشية تقدم جديد لقوات النظام، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس في المكان. وقال المرصد إن أكثر من ثلاثين ألف شخص فروا من منطقة المعارك في الأيام الأخيرة.

وأفاد أحد السكان ويدعى ابو أكرم أنّ عمال الإغاثة يسابقون الوقت لإخراج الأسر من المدينة.

وصرّح الأب لخمسة أبناء لفرانس برس والذي عجز عن توفير سيارة تقل أسرته إلى الشمال "الكل يحاولون بكل طاقتهم إخراج الأسر لكنّ الوقت لا يسعفهم".

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها ثلاثة ملايين شخص، نحو نصفهم نازحون من مناطق أخرى. وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.

ورغم التوصّل في آب/أغسطس إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع شنته قوات النظام لأربعة أشهر في إدلب، تتعرض المحافظة منذ أسابيع لقصف تشنه طائرات حربية سورية وروسية.

وفي تشرين الأول/اكتوبر، قام الرئيس بشار الأسد بأول زيارة للمنطقة منذ اندلاع النزاع في 2011، مؤكدا أن معركة إدلب تشكل منعطفا لانهاء الحرب.

الأسد خلال زيارته لإدلب أ ب

وتجددت المعارك والقصف منذ 16 كانون الأول/ديسمبر، ما دفع عشرات آلاف المدنيين إلى المغادرة وسط الخشية من كارثة انسانية، وفق الأمم المتحدة.

وهذا الأسبوع، ارتفعت حصيلة القتلى لتتجاوز أربعين مدنيا. والأحد، قضى سبعة مدنيين في استهداف للطيران الروسي لمجموعة سكان يفرون من معرة النعمان وأنحائها، بحسب المرصد.

ودعت الأمم المتحدة الأربعاء إلى "وقف التصعيد فورا" محذرة من نزوح عدد إضافي من المدنيين إذا استمر العنف.

وقال أبو أكرم "ليس هناك مكان آمن لو بقينا بالبيت أو خرجنا سوف نموت".

ولجأت روسيا والصين الجمعة الى الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يمدد إيصال المساعدات الأممية إلى أربعة ملايين سوري عبر الحدود، ما يزيد المخاوف من تدهور الوضع الانساني الهش أصلا.

وخلّف النزاع السوري منذ اندلاعه قبل ثمانية أعوام أكثر من 370 ألف قتيل وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية والقطاعات المنتجة، كما شرّد الملايين.