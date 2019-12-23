قضية خاشقجي: السعودية تحكم بالإعدام على 5 أشخاص وتبرئ القحطاني والعسيري

قال المدعي العام السعودي، اليوم، الإثنين، إن المحكمة أنزلت عقوبة الإعدام بخمسة أشخاص في قضية الصحافي المقتول، جمال خاشقجي، مضيفاً أنها حكمت بالسجن على ثلاثة آخرين، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأشار المدعي العام إلى أن التحقيقات لم تظهر "عداوة" بين الأشخاص الذين تمت إدانتهم وجمال خاشقجي، مؤكداً على أن القنصل السعودي في إسطنبول تمّ إخلاؤه من قبل الادعاء العام.

وأضاف المدعي العام إلى أن الجهات المعنية قامت بالتحقيق مع سعود القحطاني ولكن أي اتهامات لم توجه إليه، وعليه تم إخلاء سبيله، كما أن نائب مدير الاستخبارات السابق، اللواء أحمد العسيري أطلق سراحه "لأن الأدلة ليست كافية".

أنقرة تنتقد الأحكام

من جهتها، انتقدت تركيا الاحكام التي اصدرها القضاء السعودي في قضية مقتل خاشقجي، معتبرة انها "لا تحقق العدالة".

وقالت الخارجية التركية في بيان ان الاحكام التي قضت باعدام خمسة اشخاص وبرأت اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين "لا تلبي رغبة بلادنا والمجتمع الدولي في الاضاءة على كل جوانب هذه الجريمة واحقاق العدالة".

وأضافت الوزارة ان "مصير جثة خاشقجي وتحديد هوية المحرضين على القتل والمتعاونين المحليين المحتملين، كلها أسئلة لا تزال بدون اجوبة، وهذا يشكل فجوة أساسية في مسار العدالة".

وبعد أكثر من عام على مقتل الصحافي في قنصلية بلاده في اسطنبول، في جريمة أثارت ردود فعل دولية مندّدة، فاجأت السلطات المراقبين باعلان تبرئة اثنين من كبار مساعدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.