أدى سقوط حافلة ركاب في واد في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى مقتل 25 شخصاً ونقل ما لا يقل عن 14 جريحاً إلى المستشفى، أحدهم في حالة حرجة، حسب ما أعلنته الشرطة يوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وبحسب الشرطة فإن الحادث وقع قبيل منتصف ليل الإثنين عند منحدر متعرج في منطقة باغارالام جنوبي سومطرة، وقال الناجون إن هذا حصل بعد تعطل مكابح الحافلة على ما يبدو. الشرطة تحقق في الأسباب.

قائد الشرطة المحلية دولي غومارا قال إن الحافلة هوت في واد عمقه 80 متراً لتتحطم في نهر سريع الجريان بعد فقدان السائق السيطرة عليها في منطقة شديدة المنحدرات.

عمليات البحث من قبل رجال الإنقاذ ما زالت مستمرة عن ركاب آخرين ربما جرفتهم التيارات النهرية، حيث ليس من الواضح كم راكباً كان على متن الحافلة التي تتسع لـ52 شخصاً، لكن من المؤكد أن السائق واثنين من الطاقم قتلوا.

تعتبر حوادث الطرق أمراً شائعاً في إندونيسيا بسبب سوء معايير السلامة ووضع البنى التحتية.

مطلع العام الماضي، سقطت حافلة سياحية من تل في جاوة الغربية وراح ضحية الحادث 27 شخصاً، بعدها بشهرين قتل 15 شخصاً في حادثين في منطقة بونتاك في جاوة الغربية، وصولاً إلى أيلول/ سبتمبر العام الماضي حين سقطت حافلة في واد في بيغور في جاوة الغربية أيضاً وقتل في الحادث 21 شخصاً.