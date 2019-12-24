العالم يضرب موعداً مع "حلقة نار" الوحيدة لهذا العام في 26 ديسبمر

مع اقتراب العام من نهايته سيكون العالم على موعد مع كسوف حلقي، هو الأول والأخير في العام 2019. بحسب موقع "ساينس ألرت" يتوقع العلماء أن يحدث كسوف حلقي للشمس في ظاهرة تعرف باسم "حلقة النار" في 26 ديسمبر/كانون الأول.

وإذا كنت مع عشاق الظواهر الطبيعية النادرة فحاول ألا تفوت هذا الحدث، خصوصاً وأن الكسوف سيكون بشكل حلقيّ في عدد من المناطق حول العالم، ما يشكل في النهاية ما يعرف بـ "حلقة النار".

ومن المتوقع حدوث الكسوف في أجزاء من أوروبا أو آسيا أو أستراليا وإفريقيا.

ويمكن للمقيمين في بلدان مثل المملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة والفلبين وبعض أجزاء من أستراليا من رؤية كسوف الشمس في وضع "حلقة النار" وهو حالة الكسوف "الحلقي" للشمس مع ظهور خاتم متوهج حولها.

ويتميز الكسوف الكلي عن الحلقي ببعد القمر عن الشمس، ما يسنح لهالة الشمس المضيئة بالظهور، وتبدو مثل "حلقة النار" ومن هنا جاءت تسميتها.

وحدث كسوف شمسي حلقي عام 2017 وكان مرئياً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، غير أن كسوف هذه السنة يغطي مناطق صغيرة فقط عبر القارات التي سيمر بها.

وتحدث ظاهرة "حلقة النار" عندما يكون القمر بعيداً عن الأرض خلال فترات معينة من السنة ما يجعله يبدو أصغر بثلاثة بالمئة من حجم الشمس. وعن تلاقي الشمس والأرض والقمر الذي يتوسطهما على نقطة واحدة في المدار، تختفي الشمس وراء القمر لتصبح نقطة سوداء وتظهر فقط هالتها المتوهجة.

وإذا كنت محظوظا بما يكفي لتكون بالقرب من موقع قريب من رؤية الكسوف، يمكنك الاطلاع على الأماكن التي سيظهر فيها الكسوف بشكل كامل عبر النقر على هذا الرابط هنا.

كما يمكنك الاطلاع على فيديو لظاهرة الكسوف في حالة "حلقة النار" حدث عام 2011 نشرته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب.