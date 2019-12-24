بدأت مدينة بيت لحم الاحتفالات بعيد الميلاد حيث يعتزم آلاف المسيحيين من جميع أنحاء العالم التوجه للمدينة لحضور القداس. ويفترض أن يحضر أيضاً مسيحيون من غزة، بيد أن عددهم سيكون أقل من السنوات الماضية بسبب قلة التصاريح التي تصدرها عادة السلطات الإسرائيلية.
وفي العراق أعلنت البطريركية الكلدانية الكاثوليكية إلغاء قداديس ليلة عيد الميلاد في عموم كنائس بغداد، نظراً للأوضاع الأمنية، في إطار الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين ونصف الشهر في البلاد، لكن المحتجين صنعوا شجرة عيد ميلاد من الأعلام والرايات الوطنية تضامنا مع مسيحيي العراق.
وفي أيوتايا بتايلاند، لعبت فيلة دور "بابا نويل" حيث قامت بتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال في تقليد سنوي بمناسبة عيد الميلاد في البلد الجنوب شرق آسيوي الذي تقطنه أغلبية بوذية. والمثير للانتباه أن الفيلة ارتدت زيّ "بابا نويل".
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