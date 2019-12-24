شنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا كلامية على بولندا متهما اياها بـ "التفاهم" مع أدولف هتلر والتحرك في شكل "معاد للسامية" قبيل الحرب العالمية الثانية. وأكد بوتين أمام مجموعة من الضباط الكبار في وزارة الدفاع الروسية أنه اطلع على أرشيف استرده الجيش الأحمر في أوروبا في العام 1945، يظهر أنّ دولا عدة بينها بولندا كانت متواطئة مع النظام النازي.

وقال بوتين: "البولنديون توصلوا عمليا إلى تفاهم مع هتلر. هذا واضح في وثائق الأرشيف"، معتبرا أنه "شعر بالمهانة لكيفية مناقشة هتلر وبولندا ما يسمى المسألة اليهودية". وأوضح الرئيس الروسي أنه اطلع خصوصا على وثائق تاريخية وعد فيها السفير البولندي في ألمانيا العام 1938 بإقامة "نصب جميل" في وارسو للزعيم النازي بعدما عرض الأخير "ارسال اليهود إلى مستعمرات في افريقيا". وأكد ان السفير المذكور "تضامن تماما مع هتلر" واصفا إياه بأنه "خنزير معاد للسامية".

وقارن بوتين بين ما تقدم وقرارات المسؤولين البولنديين الحاليين الذين "يهدمون النصب التي اقيمت لجنود الجيش الأحمر" الذين اعتبروا سابقا محررين لبولندا.

وتبادلت روسيا وبولندا في الأيام الأخيرة الاتهامات على خلفية تاريخية. وهاجمت الدبلوماسية الروسية "الخطاب العدائي" لوارسو في حين أعربت الدبلوماسية البولندية عن "قلقها" متهمة المسؤولين الروس بـ "عرض صورة خاطئة للأحداث".

وتندد روسيا منذ أعوام عدة بما تعتبره تجاهلا من جانب الدول الغربية للتضحيات الكبيرة التي بذلها الاتحاد السوفياتي السابق حتى العام 1945 والتي تجلت خصوصا في مقتل 27 مليون سوفياتي إبان الحرب العالمية الثانية. وفي هذا السياق، دان بوتين الجمعة قرارا حول "الذاكرة الأوروبية" أقره البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية في سبتمبر-أيلول يساوي بين الشيوعية والنازية.

وخلال لقائه الضباط الثلاثاء، أشاد فلاديمير بوتين بالأسلحة الروسية الجديدة الأسرع من الصوت بدرجة كبيرة، لافتا إلى أنّ "أي بلد آخر لا يمتلكها" حيث أشار بوتين إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت. وقال بوتين أمام كبار المسؤولين العسكريين إنه لأول مرة في التاريخ تتمتع روسيا بميزة في تصميم فئة جديدة من الأسلحة على عكس ما كانت عليه في الماضي عندما كانت تلحق بالولايات المتحدة.

وقال إن أول وحدة مجهزة بسيارة "أفانغارد" المزودة بخاصية الانزلاق ستعمل خلال هذا الشهر، في حين دخلت صواريخ "كينزال"، التي تعمل بالهواء المضغوط الخدمة. وأوضح بوتين أن "أفانغارد" لديها مجموعة صواريخ عابرة للقارات ويمكن أن تطير في الجو بسرعة 20 مرة من سرعة الصوت.