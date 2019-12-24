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المملكة العربية السعودية

بعد خمس سنوات من التوقف السعودية والكويت تتفقان على استئناف إنتاج النفط في منطقة حدودية

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
عامل يمشي أمام حقل خريص النفطي في خريص في السعودية
عامل يمشي أمام حقل خريص النفطي في خريص في السعودية -
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أرشيف أ ب
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وقّعت السعودية والكويت الثلاثاء مذكرة تفاهم تقضي باستئناف انتاج النفط من حقلين مشتركين في منطقة حدودية بعد نحو خمس سنوات من التوقف عن الانتاج إثر مخاوف بيئية وخلافات.

وكتب وزير النفط الكويتي خالد الفاضل في حسابه بتويتر انه وقّع "مذكرة تفاهم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية" بهدف "عودة الإنتاج في المنطقة المقسومة، تجسيدا ... للتلاحم الخليجي".

كما غرّدت وزارة الطاقة السعودية بالإعلان عن توقيع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الكويتي "مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين".

كما وقع الوزير السعودي ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح "اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة".

وكان العمل في حقل الخفجي الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، قد توقف في تشرين الأول/اكتوبر 2014. وعللت السعودية وقف الإنتاج في حينه بمخاوف بيئية وخلافات بين البلدين.

كما توقف الإنتاج في حقل الوفرة الواقع أيضا في المنطقة المحايدة في أيار/مايو 2015. وكان انتاج هذا الحقل يناهز 200 ألف برميل يوميا.

وألحق توقف العمل بالحقلين ضررا بالكويت التي لا تتمتع بهامش انتاج إضافي، على عكس السعودية. وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في وقت تتعرض أسعار النفط لضغوط بسبب الفائض في المخزونات، علما أن استئناف انتاج النفط قد يستغرق أشهر.

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