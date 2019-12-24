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شاهد: متظاهرون يقتحمون محطة قطار في باريس

تجمع متظاهرون صباح الاثنين، خارج محطة قطار ليون في باريس، إحدى أكثر محطات العاصمة ازدحامًا، واقتحم المتظاهرون محطة القطار بشكل مفاجئ مشعلين النار.

تأتي هذه الاحتجاجات مع دخول الإضرابات لليوم التاسع عشر على التوالي في مدينة باريس وضواحيها. تصاعد التوتر في فرنسا بين الحكومة الفرنسية والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في إضراب واسع في قطاع النقل.

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