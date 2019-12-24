في نهاية العام.. تعرف على أكثر تصريحات قادة العالم "سوقية" خلال 2019

مع نهاية العام، كل عام، نبدأ بجرد حصيلة ما عشناه من أحداث على صعيد شخصي وما عاشه العالم على الصعيد العام.

من ضمن ما جمعناه لكم مع نهاية العام هو جردة لتصريحات زعماء سياسيين، نستطيع أن ندرجها تحت خانات عديدة إلا خانة السياسة والدبلوماسية،

فرغم وجود العديد من الزعماء والمشاهير والشخصيات العامة التي تملأ الدنيا وتشغل الناس بتصريحات مثيرة للجدل، إلا أن الفئة التي نتحدث عنها تختلف قليلاً.

هنا لا نتحدث عن تصريحات مثيرة لطبيعة مضمونها أو الرسالة التي تحملها فحسب، نتحدث عن تعليقات "سوقية"، تصريحات منفلتة من آداب الحوار واللياقة والدبلوماسية، واليوم هناك أسماء تقود العالم تتربع على رأس قائمة مطلقي مثل هذه التصريحات، ربما المثال الأقرب للأذهان والذي يخطر بالبال فوراً هو .. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

فيما يلي مجموعة من التصريحات التي سمعناها على مدار العام من عدة زعماء خرقوا فيها كل قواعد البروتوكول، بالنسبة لبعضهم هي غيض من فيض:

ترامب يصف موقفاً لرئيسة وزراء الدنمارك بالـ"مقرف"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رد رئيسة وزراء الدنمارك ميتيه فريدريكسن على فكرته شراء غرينلاند بالـ"المقرف".

وكانت فريدريكسن قد وصفت فكرة ترامب شراء جزيرة غرينلاند بالسخيفة، في آب/ أغسطس الماضي، وعلى إثر حرب التصريحات هذه ألغى ترامب زيارة كانت مقررة للدنمارك في الثاني من أيلول/ سبتمبر، لم يكن شراء الجزيرة على أجندتها.

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بولسونارو ينصح بالتغوط مرة كل يومين لأجل البيئة.. ويسخر من زوجة ماكرون

في أحد مؤتمراته الصحفية طرح الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو حلاً للحفاظ على البيئة يقوم على “التغوط مرة كل يومين”.

المشكلة ليست فقط في مضمون التصريح ولغته، بل بالفكرة بحد ذاتها حيث بولسونارو الذي يفكر بطرح حلول بيئية يعد من أبرز المشككين بالتغير المناخي.

وبسبب المناخ تحديداً دخل بولسونارو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حالة توتر وجدل لأسابيع، في تصعيد للعلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين منذ وصول الرئيس اليميني إلى الحكم ، إذ ألقي ماكرون باللوم على بولسونارو في حرائق الأمازون التي وصلت لذروتها في آب/ أغسطس الماضي واتهمه بالكذب بشأن سياسة تغير المناخ.

وفي إطار هذا الوضع قام بولسونارو بإهانة بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي عندما تفاعل مع منشور يسخر من شكلها ويقارنها بسيدة البرازيل الأولى.

المنشور يقول: ""الآن تفهمون لماذا يقوم ماكرون بملاحقة بولسونارو، إنها الغيرة"، ليعلق بولسونارو "لا تذلوا الرجل".

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الرئيس الفلبيني يهين النساء في حفل رسمي لتكريمهن!

في حفل رسمي لتكريم النساء أثار الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، جدلاً واسعاً وانتقادات بعد ما وصف نساءً حاضرات في اللقاء بـ"العاهرات".

دوتيرتي المعروف بتصريحاته النارية والجدلية، والذي سبق واعترف بالتعدي جنسياً على عاملة منزلية في مراهقته كما سبق أن وصف الرب بـ"السخيف"، أطلق الوصف باللغة الإسبانية خلال لقاء حفل لتكريم موظفات في قطاعي الأمن وإنفاذ القانون بالعاصمة مانيلا.

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كوربين "دجاجة مغمسة بالكلور" بحسب جونسون!

في إهانة تناولتها الصحف البريطانية، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعيم المعارضة جيرمي كوربين بالدجاجة المشبعة بالكلور أثناء إحدى جلسات مجلس العموم البريطاني في أيلول/ سبتمبر، وأثار موجة من الضحك.

هذا الهجوم أتي على خلفية أزمة محتدمة تتعلق باتفاق ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أردوغان لماكرون: أنت ميت دماغياً

شاب توتر شديد العلاقة بين فرنسا وتركيا، بعد تصريحات وجهها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووصف إردوغان ماكرون بالـ"ميت دماغياً" باستعارة لوصف ماكرون نفسه لحلف شمال الأطلسي التي وردت خلال انتقادات فرنسية لهجوم تركيا، العضو في الحلف الأطلسي، على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وتسببت هذه التصريحات بأزمة دبلوماسية أعلنت فرنسا على إثرها أنها ستستدعي السفير التركي للاعتراض على التصريحات المهينة.

إردوغان يهاجم ماكرون معتبرا أنه "في حالة موت دماغي" ردا على تصريحاته حول حلف الأطلسي