إنقاذ حوالي 200 مهاجر عشية عيد الميلاد قبالة السواحل الإسبانية

أفاد متحدث رسمي أن خفر السواحل في إسبانيا تمكنت في يوم عيد الميلاد من إنقاذ حوالى 200 مهاجر، من رجال ونساء وأطفال، كانوا على متن قوارب متهالكة من القارة الإفريقية.

وأوردت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة مقتل مالايقل عن 1246 مهاجرا، في عام 2019، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المتحدث باسم المركز الإسباني للإغاثة لوكالة فرانس برس "تم طوال اليوم (الثلاثاء) إنقاذ ثلاثة قوارب متهالكة تقل ثمانية أوتسعة أوعشرة أشخاص في منطقة مورسيا وقرطاجنة" في جنوب شرق اسبانيا.

وتم إنقاذ 11 مهاجرا،خلال الليل، في مياه مضيق جبل طارق ووصلوا إلى جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال المغرب، وفقًا للمصدر نفسه.

وأضاف المتحدث أنه في جزر زافارين قبالة الساحل المغربي، "تم استعادة 61 شخصًا بعد وصولهم إلى جزيرة الملك ثم نقلوا إلى مليلية"، وهي جيب إسباني آخر في المغرب.

كما تمكن رجال الإنقاذ من الإعتناء بـ 61 مهاجراً آخرين وصلوا إلى جزيرة البوران التي تبعد 57 كم عن الساحل المغربي، ونقلوهم إلى ميناء موتريل الإسباني، وفق المصدر ذاته.

كما أنقذ حرس السواحل 22 شخصًا كانوا ينوون الوصول إلى جزر الكناري الواقعة في المحيط الأطلسي.