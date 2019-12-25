أمريكي يسرق بنكاً ثم يلقي بالأموال للمارة ويصيح "عيد ميلاد مجيد"

قام رجل أمريكي بلحية بيضاء في ولاية تكساس بسرقة بنك قبل أن يخرج منه ليلقي بالأموال في الهواء أمام المارة متمنياً للجميع "عيد ميلاد مجيد" على نهج توزيع سانتا كلوز الهدايا في الكريسماس.

وقال أحد الشهود عن الواقعة: "سرق البنك وخرج ليلقي بالأموال في كل صوب واتجاه. بدأ في إلقاء الأموال من حقيبة ثم قال عيد ميلاد مجيد".

الرجل المدعو ديفيد أوليفر البالغ من العمر 65 عاماً توجه بعد ذلك مباشرة لأقرب فرع لمتاجر ستاربكس حيث جلس في انتظار الشرطة التي وصلت وألقت القبض عليه في الحال.

وقالت وسائل إعلام إن المارة بدأوا في التقاط النقود الملقاة وإعادتها للبنك.

وتم احتجاز الرجل في سجن مقاطعة إل باسو في ولاية تكساس.