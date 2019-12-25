عاجل

بوركينا فاسو

مصادر أمنية: مقتل نحو عشرة جنود في هجوم جديد في شمال بوركينا فاسو

 محادثة
بقلم:  Euronews مع AFP NEWS (AR)
صورة أرشيفية من بوركينا فاسو
صورة أرشيفية من بوركينا فاسو -
حقوق النشر
أ ب - Ludivine Laniepce
حجم النص Aa Aa

لقي عشرة جنود في بوركينا فاسو مصرعهم ليل الثلاثاء إلى الأربعاء إثر هجوم على كتيبة عسكرية في هالاليه في شمال البلاد، حسبما ذكرت مصادر أمنية الأربعاء.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس "تعرضت دورية من مفرزة نامسغييا العسكرية لهجوم ليل الثلاثاء إلى الأربعاء. قُتل نحو عشرة جنود في هذا الكمين في هالاليه"، البلدة القريبة من تونغومايل في منطقة سوم.

وقال مصدر أمني آخر إنّ "تصدي العسكريين أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين".

وكانت بوركينا فاسو أعلنت الحداد الوطني ليومي الأربعاء والخميس في أعقاب هجوم اربيندا الذي أسفر عن مقتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة وسبعة عسكريين، بالإضافة إلى مقتل "80 إرهابيا"، بحسب السلطات المحلية.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox