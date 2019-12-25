توقيف عدة أشخاص يشتبه بارتباطهم بشبكات الهجرة غير الشرعية في المغرب

أعلنت السلطات المغربية توقيف ثمانية أشخاص يوم أمس الثلاثاء للاشتباه بارتباطهم بشبكة تزوير أوراق ثبوتية و"الاتجار بالبشر".

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الأربعاء، إنّه نجح في "حجز بطاقات للإقامة بدول أجنبية وتأشيرات مزورة ومجموعة من جوازات سفر لأشخاص مرشحين للهجرة" غير القانونية، وذلك إثر إجراء عمليات تفتيش في مقرات سكن المشتبه فيهم.

وأشار أيضا إلى مصادرة "معدات الكترونية وهواتف نقالة وأختام وثلاث سيارات". كما جرى توقيف شخص في مطار محمد الخامس في غرب الدار البيضاء. ولم يوضح البيان جنسيات الموقوفين، ولا الدول المعنية.

وأضاف المصدر أنه جرى فتح تحقيق لتحديد "امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو خارجه".

وفي كل عام، يحاول آلاف من المغربيين والأفارقة العبور بطريقة غير قانونية نحو أوروبا انطلاقا من المملكة، عبر استخدام المراكب البحرية.

ولا يمكن تحديد أعداد الذين يسافرون باستخدام أوراق ثبوتية مزورة.